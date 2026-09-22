MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fraport von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Fraport-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 58.74 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.702 Fraport-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 60.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103.17 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3.17 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Fraport betrug jüngst 5.62 Mrd. Euro. Der Fraport-Börsengang fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Das Fraport-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 35.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch