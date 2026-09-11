Fraport 56.92 CHF 3.16% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. In Frankfurt habe sich das Geschäft nicht belebt, schrieb Christian Cohrs am Freitag nach den Verkehrszahlen für August. Im Ausland laufe es aber gut./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.