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11.09.2026 11:27:50
Fraport Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. In Frankfurt habe sich das Geschäft nicht belebt, schrieb Christian Cohrs am Freitag nach den Verkehrszahlen für August. Im Ausland laufe es aber gut./rob/ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
60.20 €
|
Abst. Kursziel*:
12.96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
60.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.77%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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