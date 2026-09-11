Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’826 0.6%  SPI 19’515 0.5%  Dow 52’064 -0.6%  DAX 25’532 0.7%  Euro 0.9451 0.1%  EStoxx50 6’316 0.8%  Gold 4’348 0.7%  Bitcoin 62’791 0.6%  Dollar 0.8151 0.3%  Öl 104.0 -3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Hold
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold-Note für QIAGEN-Aktie
Stadler Rail-Aktie gesucht: Langfristigen Servicevertrag mit CapMetro in Austin abgeschlossen
Darum bewegt sich der Franken abwärts zum Euro und Dollar
Suche...

Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

56.50
CHF
-0.15
CHF
-0.26 %
12:02:22
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.09.2026 11:27:50

Fraport Hold

Fraport
56.92 CHF 3.16%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. In Frankfurt habe sich das Geschäft nicht belebt, schrieb Christian Cohrs am Freitag nach den Verkehrszahlen für August. Im Ausland laufe es aber gut./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
60.20 € 		Abst. Kursziel*:
12.96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
60.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.77%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fraport AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Fraport AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:27 Fraport Hold Warburg Research
10:21 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Fraport Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Fraport Hold Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 56.45 -0.35% Fraport AG