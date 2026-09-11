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Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

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11.09.2026 10:21:05

Fraport Buy

Fraport
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Der August sei nur an internationalen Standorten gut gelaufen, schrieb Graham Hunt am Freitag nach den Verkehrszahlen. Längerfristig hänge die Entwicklung der Barmittel aber eher von höheren Preisen und geringeren Ausgaben ab, und könne so auch bei schwachen Verkehrszahlen eine gute Rendite liefern./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fraport AG Buy
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
60.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
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08.09.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
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19.08.26 Fraport Hold Warburg Research
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