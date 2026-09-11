Fraport 56.91 CHF 3.14% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Der August sei nur an internationalen Standorten gut gelaufen, schrieb Graham Hunt am Freitag nach den Verkehrszahlen. Längerfristig hänge die Entwicklung der Barmittel aber eher von höheren Preisen und geringeren Ausgaben ab, und könne so auch bei schwachen Verkehrszahlen eine gute Rendite liefern./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.