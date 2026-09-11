Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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Fraport Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Der August sei nur an internationalen Standorten gut gelaufen, schrieb Graham Hunt am Freitag nach den Verkehrszahlen. Längerfristig hänge die Entwicklung der Barmittel aber eher von höheren Preisen und geringeren Ausgaben ab, und könne so auch bei schwachen Verkehrszahlen eine gute Rendite liefern./rob/ag/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Buy
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60.10 €
|
Abst. Kursziel*:
41.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.96%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
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|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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|August 2026: Experten empfehlen Fraport-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
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|XETRA-Handel: MDAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
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28.08.26
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28.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt im Plus (finanzen.ch)
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