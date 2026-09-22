Börse Frankfurt in Grün: MDAX mittags mit positivem Vorzeichen

Um 12:09 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 1.56 Prozent auf 31’729.25 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 347.314 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.036 Prozent fester bei 31’253.18 Punkten in den Handel, nach 31’241.96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31’169.46 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31’732.05 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32’110.41 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, betrug der MDAX-Kurs 32’574.46 Punkte. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Stand von 30’153.71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2.42 Prozent nach oben. Bei 33’547.52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 5.45 Prozent auf 53.25 EUR), Nemetschek SE (+ 4.31 Prozent auf 62.95 EUR), thyssenkrupp (+ 4.28 Prozent auf 15.36 EUR), Fraport (+ 4.04 Prozent auf 63.05 EUR) und AUTO1 (+ 3.83 Prozent auf 18.69 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil LEG Immobilien (-1.07 Prozent auf 46.02 EUR), Talanx (-0.99 Prozent auf 120.50 EUR), United Internet (-0.88 Prozent auf 26.98 EUR), freenet (-0.82 Prozent auf 24.30 EUR) und Porsche Automobil (-0.76 Prozent auf 27.25 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’589’944 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40.275 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.33 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch