Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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14.09.2026
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15.09.2026 06:46:06
Fraport Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die Frankfurter seien optimistisch hinsichtlich ihrer Jahresziele, schrieb Elodie Rall am Montag nach einem Gespräch mit Florian Fuchs, Leiter Finanzen & Investor Relations. Das operative Ergebnis (EBITDA) erwarte Fraport über dem Vorjahr./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
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Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
81.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
59.95 €
|
Abst. Kursziel*:
35.11%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
60.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.55%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fraport AG
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08.09.26
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