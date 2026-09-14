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Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

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14.09.2026
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15.09.2026 06:46:06

Fraport Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die Frankfurter seien optimistisch hinsichtlich ihrer Jahresziele, schrieb Elodie Rall am Montag nach einem Gespräch mit Florian Fuchs, Leiter Finanzen & Investor Relations. Das operative Ergebnis (EBITDA) erwarte Fraport über dem Vorjahr./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
81.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
59.95 € 		Abst. Kursziel*:
35.11%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
60.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
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06:46 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Fraport Hold Warburg Research
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08.09.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
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