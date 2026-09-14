Fraport 56.62 CHF -0.72% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die Frankfurter seien optimistisch hinsichtlich ihrer Jahresziele, schrieb Elodie Rall am Montag nach einem Gespräch mit Florian Fuchs, Leiter Finanzen & Investor Relations. Das operative Ergebnis (EBITDA) erwarte Fraport über dem Vorjahr./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.