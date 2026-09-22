Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’919 0.0%  SPI 19’741 -0.1%  Dow 51’316 -0.4%  DAX 25’388 -0.1%  Euro 0.9415 0.2%  EStoxx50 6’295 -0.1%  Gold 4’268 -0.5%  Bitcoin 69’439 -0.3%  Dollar 0.8282 0.4%  Öl 105.6 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
On-Aktie im Plus: Ständerat ärgert sich über geänderte Swissness-Praxis
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
Meta-Aktie fester: Facebook-Konzern überholt Rivalen mit kleinem KI-Gerät
Siemens Energy-Aktie gibt ab: Ex-Nokia-Chef Lundmark für Aufsichtsrat nominiert
Neuer Chip-Boom? BofA sieht Rally bei KI-Aktien wie NVIDIA, AMD und Co.
Suche...
ETF Sparplan

Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

58.10
CHF
1.35
CHF
2.38 %
15:10:33
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 13:59:31

Fraport Market-Perform

Fraport
58.38 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Market-Perform" belassen. Fluggesellschaften und ihre Anleger hätten augenblicklich ein Problem, das alle anderen in den Schatten stelle: die Kerosinpreise, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Die Airlines müssten mit einer Verdopplung ihres größten Kostenfaktors zurechtkommen und die Absicherungsgeschäfte liefen bald aus. Kapazitätseinschränkunngen im Winter reichten wohl nicht aus, um Verluste zu verhindern. Finanzschwächere Airlines könnte es in Bedrängnis bringen, schrieb er unter Verweis auf Air Baltic unter Chapter 11 des US-Insolvenzrechts. Für die Überlebenden winke derweil eine bessere Marktstruktur. Den Flughafenbetreibern bleibe derweil nur die Möglichkeit, den Sturm einfach durchzustehen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 04:01 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fraport AG Market-Perform
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
60.60 € 		Abst. Kursziel*:
23.76%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
62.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.58%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fraport AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten