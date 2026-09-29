Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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29.09.2026 10:02:12
MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Fraport-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Fraport-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 48.69 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Fraport-Aktie investierten, hätten nun 20.540 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 61.90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’271.44 EUR wert. Mit einer Performance von +27.14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Fraport betrug jüngst 5.78 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Fraport-Aktie fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Fraport-Aktie wurde der Erstkurs mit 35.40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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