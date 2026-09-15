Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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15.09.2026 10:02:07
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Fraport-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Fraport-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52.28 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Fraport-Aktie investiert hätte, hätte er nun 191.278 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (60.05 EUR), wäre die Investition nun 11’486.23 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 14.86 Prozent.
Der Fraport-Wert an der Börse wurde auf 5.56 Mrd. Euro beziffert. Der Fraport-Börsengang fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Fraport-Anteils lag damals bei 35.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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