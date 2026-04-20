Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
69.05CHF
-0.75CHF
-1.07 %
09:39:09
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.04.2026 08:13:16
Fraport Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Sperrungen von Luftraum und Kerosinnachschub sorgten 2026 für schwierige Voraussetzungen, schrieb Graham Hunt am Sonntag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 5. Mai. Bisher sieht er jedoch kaum Belastungen für Fraport./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Buy
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75.00 €
|
Abst. Kursziel*:
26.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.33%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fraport AG
|
17.04.26
|Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit sattem Kursplus (finanzen.ch)
|
16.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
16.04.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
15.04.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: So steht der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15.04.26
|Fraport-Aktie fällt dennoch: Mehr Passagiere im März (Dow Jones)
|
15.04.26
|Handel in Frankfurt: MDAX mittags im Plus (finanzen.ch)
|
14.04.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
13.04.26
|Börse Frankfurt: MDAX verliert zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Fraport AG
|08:13
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|23.03.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|08:13
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|23.03.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|08:13
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|22.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|18.03.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|17.02.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|16.01.26
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|69.05
|-1.07%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:55
|
Goldman Sachs Group Inc.
Bayer Buy
|08:55
|
Goldman Sachs Group Inc.
Alstom Sell
|08:54
|
Goldman Sachs Group Inc.
Volkswagen Neutral
|08:50
|
Barclays Capital
Deutsche Börse Overweight
|08:49
|
Barclays Capital
LANXESS Underweight
|08:31
|
JP Morgan Chase & Co.
SAP Neutral
|08:29
|
Jefferies & Company Inc.
Tesla Hold