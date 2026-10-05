DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 12,52 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'452 Punkten realisiert. Die DocMorris-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,51 CHF nach. Mit einem Wert von 12,75 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 15'089 DocMorris-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 13,62 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,79 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,92 CHF fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DocMorris-Aktie 68,67 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte DocMorris 260.83 Mio. CHF umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris im Jahr 2026 -1,660 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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