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Kursverlauf 05.10.2026 12:26:13

SPI-Handel aktuell: Pluszeichen im SPI

SPI-Handel aktuell: Pluszeichen im SPI

So bewegt sich der SPI heute.

Tecan
236.46 CHF 1.98%
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Um 12:06 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0.42 Prozent höher bei 19’478.66 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.418 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.260 Prozent stärker bei 19’447.60 Punkten in den Handel, nach 19’397.24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19’529.42 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’398.62 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 20’206.24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der SPI mit 20’326.79 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17’208.77 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.78 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20’636.94 Punkten. 16’847.58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Bystronic (ex Conzzeta) (+ 5.37 Prozent auf 137.40 CHF), Tecan (N) (+ 4.33 Prozent auf 241.20 CHF), Addex Therapeutics (+ 3.60 Prozent auf 0.02 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 3.43 Prozent auf 54.30 CHF) und GAM (+ 2.90 Prozent auf 0.07 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Curatis (-8.57 Prozent auf 16.00 CHF), BVZ (-5.10 Prozent auf 1’490.00 CHF), Feintool International (-4.58 Prozent auf 11.45 CHF), DocMorris (-3.98 Prozent auf 12.30 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-3.57 Prozent auf 7.83 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 895’588 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 305.175 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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