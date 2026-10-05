Novo Nordisk Aktie 461641 / US6701002056
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Prüfung dauert an
|
05.10.2026 09:30:00
Novo Nordisk-Aktie tiefer: FDA-Prüfung von Hämophilie-Medikament verzögert sich
Novo Nordisk hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Mitteilung erhalten, dass die Prüfung des Wirkstoffs Denecimig zur Behandlung von Hämophilie A noch andauere.
Novo hatte den Zulassungsantrag für Denecimig zur Behandlung von Hämophilie A bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten im September 2025 bei der FDA eingereicht. Zu diesem Zeitpunkt ging das Unternehmen von einer Entscheidung der Regulierungsbehörden im dritten Quartal 2026 aus.
Die FDA habe keine Mängel in Bezug auf die klinische Wirksamkeit oder die Sicherheitsdaten des Medikaments festgestellt, so Novo. Das Unternehmen setzt die Massnahmen zur Mängelbeseitigung in der Produktionsstätte als Reaktion auf die Rückmeldungen der FDA weiter um. Die verlängerte Prüfungsdauer hat nach Aussage des Unternehmens keine Auswirkungen auf den finanziellen Ausblick für das Jahr 2026. Vorbehaltlich einer positiven Entscheidung strebt Novo weiterhin an, Denecimig in der ersten Hälfte des Jahres 2027 in den USA auf den Markt zu bringen.
Die Novo Nordisk-Aktie gibt zum Wochenstart an ihrem Heimatmarkt in Dänemark zeitweise um 0,86 Prozent auf 246,60 DKK nach.
DJG/DJN/hab/cln
Dow Jones Newswires
Weitere Links:
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novo Nordisk (spons. ADRs)
Analysen zu Novo Nordisk (spons. ADRs)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn leicht aufwärts. Der DAX zeigt sich mit einer stabilen Eröffnung. An den Börsen in Asien geht es am Montag nach oben.