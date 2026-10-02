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SPI aktuell 02.10.2026 15:58:14

Aufschläge in Zürich: SPI steigt am Freitagnachmittag

Aufschläge in Zürich: SPI steigt am Freitagnachmittag

Am Freitag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

ams-OSRAM
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Um 15:39 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0.63 Prozent fester bei 19’453.82 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.435 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.187 Prozent leichter bei 19’295.06 Punkten in den Freitagshandel, nach 19’331.21 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 19’295.06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19’500.76 Punkten lag.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 2.20 Prozent abwärts. Der SPI wurde vor einem Monat, am 02.09.2026, mit 20’183.85 Punkten bewertet. Der SPI wies vor drei Monaten, am 02.07.2026, einen Stand von 20’206.84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, lag der SPI-Kurs bei 17’117.19 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6.64 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 8.84 Prozent auf 23.40 CHF), ASMALLWORLD (+ 8.11 Prozent auf 0.80 CHF), DocMorris (+ 5.18 Prozent auf 13.21 CHF), Sensirion (+ 4.74 Prozent auf 92.90 CHF) und INFICON (+ 3.53 Prozent auf 202.50 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Gurit (-12.54 Prozent auf 50.20 CHF), Addex Therapeutics (-8.26 Prozent auf 0.02 CHF), IVF HARTMANN (-3.86 Prozent auf 124.50 CHF), GAM (-3.71 Prozent auf 0.07 CHF) und Kudelski (-3.15 Prozent auf 1.23 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’080’539 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 307.442 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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