DocMorris Aktie News: Anleger schicken DocMorris am Montagmittag ins Minus

Die DocMorris-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 3,7 Prozent auf 12,33 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'483 Punkten notiert. Die DocMorris-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,22 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 12,75 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten DocMorris-Aktien beläuft sich auf 155'453 Stück.

Am 30.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,62 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 10,46 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,92 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie.

Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,660 CHF je DocMorris-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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