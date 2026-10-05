DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag mit Einbussen

Die DocMorris-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 12,55 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'466 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der DocMorris-Aktie ging bis auf 12,22 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,75 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 292'450 DocMorris-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,62 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DocMorris-Aktie somit 7,86 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,75 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 260.83 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DocMorris-Verlust in Höhe von -1,660 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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