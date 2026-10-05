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M&A 05.10.2026 09:27:36

Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt

Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt

Der Technologiekonzern Schneider Electric setzt seine Übernahmetour mit dem Kauf des US-Softwareanbieters PTC fort.

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Dafür blättern die Franzosen 205 US-Dollar je Aktie hin und damit insgesamt 22,6 Milliarden Dollar (20 Mrd Euro), wie der Siemens -Konkurrent am Montag in Rueil-Malmaison bei Paris mitteilte. Mit PTC will Schneider Electric seinen Fussabdruck in Produktdesign, -konstruktion und Datenmanagement stärken. Im fusionierten Unternehmen sollen die jährlichen Kosten ab dem dritten Jahr um 250 Millionen Euro niedriger liegen, beim Umsatz erhofft sich Schneider 800 Millionen Euro an Synergien. Zuvor hatten die "Financial Times" und die Nachrichtenagentur Bloomberg über einen bevorstehenden Deal berichtet.

Mit dem vereinbarten Kaufpreis legt Schneider eine Prämie von 42 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag (144,03 Dollar) drauf. Gemeinsam schaffe man das branchenweit umfassendste Software- und KI-Unternehmen, sagte Schneider-Chef Olivier Blum laut Mitteilung. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum dritten Quartal 2027 erwartet. Schneider zieht zudem seine Vorlage der Zahlen zum abgelaufenen Quartal auf den 16. Oktober vor.

Schneider ist wie Rivale Siemens stark in der Automatisierung von Industrieanlagen vertreten und kauft seit geraumer Zeit insbesondere an der Schnittstelle zwischen Software und Hardware zu. Zuletzt vereinbarte Schneider den Kauf des bulgarischen SDax -Unternehmens Shelly Group für 1,2 Milliarden Euro. Shelly stellt vor allem vernetzte Geräte für die Heimautomatisierung her.

Die Schneider Electric-Aktie bewegt sich via XETRA zeitweise um 6,35 Prozent nach unten auf 283,80 Euro.

/men/mis

RUEIL-MALMAISON/BOSTON (awp international)

Weitere Links:

Schneider Electric-Aktie freundlich: Übernahmeangebot für bulgarische Shelly Group geplant

Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
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