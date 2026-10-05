SPI aktuell: SPI-Börsianer greifen zum Start zu

Am Montag gewinnt der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0.29 Prozent auf 19’452.81 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.418 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.260 Prozent auf 19’447.60 Punkte an der Kurstafel, nach 19’397.24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 19’447.60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19’452.81 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 20’206.24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 20’326.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17’208.77 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6.64 Prozent nach oben. Bei 20’636.94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. 16’847.58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Molecular Partners (+ 4.20 Prozent auf 3.47 CHF), Addex Therapeutics (+ 3.60 Prozent auf 0.02 CHF), EvoNext (+ 2.80) Prozent auf 2.20 CHF), SoftwareONE (+ 2.34 Prozent auf 8.98 CHF) und Arbonia (+ 2.18 Prozent auf 4.69 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen BVZ (-5.10 Prozent auf 1’490.00 CHF), Adval Tech (-3.64 Prozent auf 42.40 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-2.39 Prozent auf 49.00 CHF), DocMorris (-2.03 Prozent auf 12.55 CHF) und Klingelnberg (-1.91 Prozent auf 10.25 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 146’771 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 305.175 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch