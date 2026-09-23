DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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23.09.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag leichter
Die Aktie von DocMorris gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DocMorris-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 11,55 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 11,55 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'860 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der DocMorris-Aktie ging bis auf 11,49 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 11,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 9'882 DocMorris-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.09.2026 bei 11,69 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DocMorris-Aktie somit 1,20 Prozent niedriger. Bei 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 66,04 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DocMorris ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 260.83 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 260.83 Mio. CHF eingefahren.
2026 dürfte DocMorris einen Verlust von -1,690 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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