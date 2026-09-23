DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag leichter

Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 11,55 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'860 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der DocMorris-Aktie ging bis auf 11,49 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 11,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 9'882 DocMorris-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.09.2026 bei 11,69 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DocMorris-Aktie somit 1,20 Prozent niedriger. Bei 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 66,04 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DocMorris ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 260.83 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 260.83 Mio. CHF eingefahren.

2026 dürfte DocMorris einen Verlust von -1,690 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie

DocMorris-Aktie sackt ab: Wandlungspreis und definitives Volumen neuer Wandelanleihe festgelegt

DocMorris schliesst Privatplatzierung von langfristiger Wandelanleihe erfolgreich ab - Aktie tiefer

DocMorris begibt neue Wandelanleihe - Aktie springt an