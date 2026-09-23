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23.09.2026 16:29:00

DocMorris Aktie News: Anleger setzen DocMorris am Nachmittag unter Druck

DocMorris Aktie News: Anleger setzen DocMorris am Nachmittag unter Druck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DocMorris. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 5,4 Prozent auf 10,98 CHF.

DocMorris
10.94 CHF -5.58%
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Die DocMorris-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 5,4 Prozent auf 10,98 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'804 Punkten liegt. Der Kurs der DocMorris-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,88 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 232'393 DocMorris-Aktien.

Am 22.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 11,69 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DocMorris-Aktie somit 6,07 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,92 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DocMorris-Aktie mit einem Verlust von 64,28 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für DocMorris-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DocMorris am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DocMorris ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF im Vergleich zu 260.83 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DocMorris-Verlust in Höhe von -1,690 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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