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SPI-Performance im Blick 17.09.2026 09:28:13

Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart mit Gewinnen

Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart mit Gewinnen

Der SPI bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Roche
365.54 CHF -1.63%
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Am Donnerstag steigt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0.34 Prozent auf 19’623.20 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.400 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.288 Prozent auf 19’613.45 Punkte an der Kurstafel, nach 19’557.13 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 19’623.20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’612.32 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 0.487 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20’181.31 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wurde der SPI auf 19’511.76 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, betrug der SPI-Kurs 16’695.87 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.57 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 10.71 Prozent auf 0.02 CHF), Groupe Minoteries SA (+ 3.64 Prozent auf 228.00 CHF), Helvetia Baloise (+ 3.37 Prozent auf 221.00 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2.72 Prozent auf 6.04 CHF) und DocMorris (+ 2.63 Prozent auf 10.54 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Rieter (-11.21 Prozent auf 2.62 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7.60 Prozent auf 46.20 CHF), ASMALLWORLD (-7.32 Prozent auf 0.57 CHF), Kudelski (-4.55 Prozent auf 1.26 CHF) und Schweiter Technologies (-4.49 Prozent auf 340.00 CHF).

Welche SPI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Rieter-Aktie aufweisen. 324’562 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 309.365 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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ASMALLWORLD AG 0.57 -7.32% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1’122.00 1.26% Barry Callebaut AG (N)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6.02 2.38% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 18.00 0.56% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 10.32 0.49% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2.00 0.00% EvoNext Holdings AG
Groupe Minoteries SA 228.00 3.64% Groupe Minoteries SA
Helvetia Baloise Holding AG 224.40 4.96% Helvetia Baloise Holding AG
Kudelski S.A. (I) 1.31 -1.14% Kudelski S.A. (I)
Rieter AG (N) 2.47 -16.30% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 366.00 -1.03% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schweiter Technologies AG 360.00 1.12% Schweiter Technologies AG
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 46.20 -7.60% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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