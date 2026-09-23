DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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23.09.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittwochmittag mit Abschlägen
Die Aktie von DocMorris gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DocMorris-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 11,11 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die DocMorris-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 4,3 Prozent auf 11,11 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'800 Punkten liegt. In der Spitze büsste die DocMorris-Aktie bis auf 11,00 CHF ein. Bei 11,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 126'412 Aktien.
Am 22.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,69 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DocMorris-Aktie 5,22 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,92 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DocMorris am 19.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 260.83 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
2026 dürfte DocMorris einen Verlust von -1,690 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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