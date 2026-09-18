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SIX-Handel im Fokus 18.09.2026 12:26:16

Aufschläge in Zürich: SPI-Börsianer greifen zu

Aufschläge in Zürich: SPI-Börsianer greifen zu

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Rieter
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Um 12:09 Uhr legt der SPI im SIX-Handel um 0.10 Prozent auf 19’714.28 Punkte zu. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.409 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.237 Prozent auf 19’648.00 Punkte an der Kurstafel, nach 19’694.77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 19’737.69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’648.00 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0.953 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’161.57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19’463.18 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der SPI einen Stand von 16’750.21 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8.07 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit DocMorris (+ 5.29 Prozent auf 10.95 CHF), ams-OSRAM (+ 4.97 Prozent auf 17.52 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4.21 Prozent auf 6.44 CHF), Addex Therapeutics (+ 3.60 Prozent auf 0.02 CHF) und Sensirion (+ 3.25 Prozent auf 79.50 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-14.86 Prozent auf 4.24 CHF), Rieter (-4.26 Prozent auf 2.36 CHF), MindMaze Therapeutics (-3.60 Prozent auf 0.16 CHF), Huber + Suhner (-3.50 Prozent auf 165.60 CHF) und Swisscom (-2.90 Prozent auf 652.00 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4’932’096 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 310.784 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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ams-OSRAM AG 17.34 3.89% ams-OSRAM AG
Barry Callebaut AG (N) 1’113.00 -0.80% Barry Callebaut AG (N)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6.34 2.59% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 20.30 7.41% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 10.87 4.52% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2.04 0.49% EvoNext Holdings AG
Highlight Event and Entertainment AG 4.86 -2.41% Highlight Event and Entertainment AG
Huber + Suhner AG 165.80 -3.38% Huber + Suhner AG
MindMaze Therapeutics 0.15 -6.82% MindMaze Therapeutics
Rieter AG (N) 2.34 -5.27% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 370.20 0.43% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sensirion Holding AG 78.90 2.47% Sensirion Holding AG
Swisscom AG 650.50 -3.13% Swisscom AG
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