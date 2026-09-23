Rückenwind für die Novartis-Aktie? US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab

Dabei wurde dem Unternehmen vorgeworfen, die Einführung eines Generikums für das Herzinsuffizienz-Medikament Entresto unrechtmässig verzögert zu haben, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstagabend schreibt.

Die Klage sei im Namen von Arzneimittelkäufern eingereicht worden. Diese hätten damit argumentiert, dass Novartis das Patent für Entresto fälschlicherweise in das sogenannte "Orange Book" der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) eingetragen hatte. Dort sind Patente gelistet, welche die Behörde als sicher und wirksam einstuft. Damit sei der Markteintritt von Nachahmerprodukten um mindestens sechs Monate verhindert worden.

Der Richter schloss sich jedoch der Auffassung von Novartis an. Das Patent sei ordnungsgemäss in das "Orange Book" aufgeführt worden. Weder die Kläger noch Novartis haben sich bisher gegenüber Reuters zu dem Fall geäussert.

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Zürich (awp)