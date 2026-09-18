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Index-Bewegung 18.09.2026 15:58:31

Zurückhaltung in Zürich: SPI nachmittags mit Abgaben

Zurückhaltung in Zürich: SPI nachmittags mit Abgaben

So bewegt sich der SPI heute.

Schlatter Industries
17.61 CHF 1.36%
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Am Freitag verbucht der SPI um 15:39 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0.39 Prozent auf 19’617.55 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.409 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.237 Prozent schwächer bei 19’648.00 Punkten in den Freitagshandel, nach 19’694.77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 19’590.41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19’737.69 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 0.458 Prozent zu. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 18.08.2026, den Wert von 20’161.57 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Stand von 19’463.18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16’750.21 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.54 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Zählern.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Addex Therapeutics (+ 9.91 Prozent auf 0.02 CHF), Curatis (+ 7.41 Prozent auf 20.30 CHF), Schlatter Industries (+ 4.55 Prozent auf 18.40 CHF), ams-OSRAM (+ 4.31 Prozent auf 17.41 CHF) und DocMorris (+ 3.37 Prozent auf 10.75 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Rieter (-5.68 Prozent auf 2.33 CHF), MindMaze Therapeutics (-4.47 Prozent auf 0.15 CHF), Vetropack A (-4.46 Prozent auf 19.92 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3.61 Prozent auf 4.80 CHF) und Medartis (-2.88 Prozent auf 84.20 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’376’924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 310.784 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11.77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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