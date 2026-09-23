SPI aktuell: SPI zeigt sich leichter

Der SPI fällt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.03 Prozent auf 19’798.54 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.451 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.285 Prozent auf 19’860.87 Punkte an der Kurstafel, nach 19’804.44 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 19’751.27 Punkte, das Tageshoch hingegen 19’894.72 Zähler.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0.753 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20’317.78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, bewegte sich der SPI bei 19’628.72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, betrug der SPI-Kurs 16’803.45 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.53 Prozent aufwärts. Bei 20’636.94 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell ams-OSRAM (+ 10.90 Prozent auf 23.60 CHF), EvoNext (+ 6.86 Prozent auf 2.18 CHF), Peach Property Group (+ 4.58 Prozent auf 4.91 CHF), Addex Therapeutics (+ 4.39 Prozent auf 0.02 CHF) und ASMALLWORLD (+ 3.70 Prozent auf 0.70 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-9.12 Prozent auf 6.38 CHF), DocMorris (-6.12 Prozent auf 10.90 CHF), GAM (-4.37 Prozent auf 0.07 CHF), Perrot Duval SA (-3.48 Prozent auf 111.00 CHF) und Rieter (-3.15 Prozent auf 2.46 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’909’827 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 316.247 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch