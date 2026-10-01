Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti erwartet das Kerngeschäft der Franzosen im dritten Quartal besser als befürchtet. Sie gab den Aktien daher am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Bericht am 28. Oktober den Stempel "Positive Catalyst Watch". Das organische Wachstum sieht sie bei 3,6 Prozent./rob/ag/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
90.00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
57.88 €
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Abst. Kursziel*:
55.49%
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Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
58.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.96%
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Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-