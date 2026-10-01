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Danone Aktie 487663 / FR0000120644

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01.10.2026
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02.10.2026 07:40:20

Danone Overweight

Danone
54.99 CHF 2.17%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti erwartet das Kerngeschäft der Franzosen im dritten Quartal besser als befürchtet. Sie gab den Aktien daher am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Bericht am 28. Oktober den Stempel "Positive Catalyst Watch". Das organische Wachstum sieht sie bei 3,6 Prozent./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 23:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
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