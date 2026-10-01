NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti erwartet das Kerngeschäft der Franzosen im dritten Quartal besser als befürchtet. Sie gab den Aktien daher am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Bericht am 28. Oktober den Stempel "Positive Catalyst Watch". Das organische Wachstum sieht sie bei 3,6 Prozent./rob/ag/jha/;