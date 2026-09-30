Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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30.09.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Danone-Aktie im September 2026 ein
Wie Experten die Danone-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Im vergangenen September haben 8 Experten die Aktie von Danone wie folgt eingeschätzt.
6 Experten raten die Danone-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 84,38 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 25,62 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Danone-Aktie von 58,76 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|92,00 EUR
|56,57
|30.09.2026
|Deutsche Bank AG
|61,00 EUR
|3,81
|22.09.2026
|Bernstein Research
|92,00 EUR
|56,57
|17.09.2026
|Bernstein Research
|92,00 EUR
|56,57
|16.09.2026
|UBS AG
|95,00 EUR
|61,67
|09.09.2026
|Deutsche Bank AG
|61,00 EUR
|3,81
|09.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 EUR
|53,17
|08.09.2026
|Bernstein Research
|92,00 EUR
|56,57
|07.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
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|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Danone Buy
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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Danone am 30.09.2026
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