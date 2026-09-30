So schätzen die Analysten die Danone-Aktie im September 2026 ein

Im vergangenen September haben 8 Experten die Aktie von Danone wie folgt eingeschätzt.

6 Experten raten die Danone-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 84,38 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 25,62 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Danone-Aktie von 58,76 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 92,00 EUR 56,57 30.09.2026 Deutsche Bank AG 61,00 EUR 3,81 22.09.2026 Bernstein Research 92,00 EUR 56,57 17.09.2026 Bernstein Research 92,00 EUR 56,57 16.09.2026 UBS AG 95,00 EUR 61,67 09.09.2026 Deutsche Bank AG 61,00 EUR 3,81 09.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 EUR 53,17 08.09.2026 Bernstein Research 92,00 EUR 56,57 07.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch