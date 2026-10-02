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Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

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Symrise-Analyse im Fokus 02.10.2026 10:19:44

Analyse: Market-Perform-Bewertung für Symrise-Aktie von Bernstein Research

Analyse: Market-Perform-Bewertung für Symrise-Aktie von Bernstein Research

Bernstein Research hat die Symrise-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Symrise
84.08 CHF -0.30%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Geschäft mit Lösungen für Heimtiernahrung habe seinen Boden erreicht, die Erholung werde allerdings nur schrittweise erfolgen, schrieb Victoria Nice am Donnerstag nach Fragen von Investoren. Deren Interesse sei geweckt worden, nachdem andere Broker von anziehender Dynamik gesprochen hätten.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Symrise-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Symrise-Aktie wies um 10:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.2 Prozent auf 90.18 EUR abwärts. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9.78 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 24’592 Stück. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 33.1 Prozent. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.03.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 20:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

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Bildquelle: istock/kryczka
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