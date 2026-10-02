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Kursbewegungen 02.10.2026 03:08:14

Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel

Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel

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