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02.10.2026 03:08:14
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Quartal stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
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