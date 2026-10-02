Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
47.86CHF
0.15CHF
0.31 %
10:55:01
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.10.2026 09:26:26
Vossloh Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vossloh von 82 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Strategie des Verkehrstechnik-Konzerns überzeuge, aber operativ bestehe Nachholbedarf, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Kapitalmarkttag./rob/ag/stw;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Buy
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51.70 €
|
Abst. Kursziel*:
45.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.49%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vossloh AG
|
09:29
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag in Grün (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)