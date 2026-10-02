Vossloh 47.86 CHF 0.31% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vossloh von 82 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Strategie des Verkehrstechnik-Konzerns überzeuge, aber operativ bestehe Nachholbedarf, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Kapitalmarkttag./rob/ag/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.