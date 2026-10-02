Volvo Car AB Registered b Aktie 134364517 / SE0021628898
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02.10.2026 10:32:37
Volvo-Aktie deutlich tiefer: Autobauer streicht Jahresziele wegen China-Einbruch
Der schwedische Autobauer Volvo verabschiedet sich wegen schwieriger Geschäfte in China und den USA von seinen Jahreszielen.
Bereits im Juli hatte sich Samuelsson von seinem Plan verabschiedet, den Autoabsatz im laufenden Jahr zu steigern. Schon da hatte Volvo den Verkaufsrückgang in China als Grund genannt. Allerdings hatte das Management in diesem Moment noch damit gerechnet, dass die Nachfrage aus Europa und den USA dem Autobauer zu einer Erholung verhilft.
Die Aktie von Volvo Car notiert im heimischen Handel in Stockholm zeitweise 2,39 Prozent tiefer bei 14,94 SEK.
/stw/jha/
GÖTEBORG (awp international)
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