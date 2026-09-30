Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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Symrise Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Geschäft mit Lösungen für Heimtiernahrung habe seinen Boden erreicht, die Erholung werde allerdings nur schrittweise erfolgen, schrieb Victoria Nice am Donnerstag nach Fragen von Investoren. Deren Interesse sei geweckt worden, nachdem andere Broker von anziehender Dynamik gesprochen hätten./ag/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 20:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
90.14 €
|
Abst. Kursziel*:
9.83%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
90.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.90%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
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10:02
|DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
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09:36
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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09:36
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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01.10.26
|Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Symrise-Aktie (finanzen.ch)
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30.09.26
|September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Symrise-Aktie angepasst (finanzen.net)
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28.09.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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28.09.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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25.09.26
|Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Symrise-Aktie (finanzen.ch)