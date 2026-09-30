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Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

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02.10.2026 09:29:29

Symrise Market-Perform

Symrise
84.04 CHF -0.35%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Geschäft mit Lösungen für Heimtiernahrung habe seinen Boden erreicht, die Erholung werde allerdings nur schrittweise erfolgen, schrieb Victoria Nice am Donnerstag nach Fragen von Investoren. Deren Interesse sei geweckt worden, nachdem andere Broker von anziehender Dynamik gesprochen hätten./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 20:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Symrise AG Market-Perform
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
99.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
90.14 € 		Abst. Kursziel*:
9.83%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
90.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.90%
Analyst Name::
Victoria Nice 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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