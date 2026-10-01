Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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02.10.2026 09:31:59
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Redcare Pharmacy
64.42 CHF 0.73%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 104 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognoseerhöhung in dieser Woche spreche für ein starkes drittes Quartal, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er rechnet vor allem mit enormem Wachstum im Geschäft mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln in Deutschland./ag/stw;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
104.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69.20 €
|
Abst. Kursziel*:
50.29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.51%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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