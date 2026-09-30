Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’733.7 0.8%  SPI 19’469 0.7%  Dow 50’927 0.0%  DAX 25’204 1.1%  Euro 0.9320 -0.2%  EStoxx50 6’245 1.1%  Gold 4’183 0.1%  Bitcoin 71’493 1.4%  Dollar 0.8288 -0.3%  Öl 99.5 -2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Volvo-Aktie deutlich tiefer: Autobauer streicht Jahresziele wegen China-Einbruch
Alphabet-Aktie unter der Lupe: TPU-Chips könnten NVIDIA Konkurrenz machen
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Analyse: Market-Perform-Bewertung für Symrise-Aktie von Bernstein Research
Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
Suche...

Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

35.30
CHF
-1.64
CHF
-4.44 %
10:38:53
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2026 09:24:47

Nordex Buy

Nordex
35.58 CHF -1.24%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 58 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Projektverzögerungen machten es dem Hersteller von Windkraftanlagen schwer, seine Jahresziele zu erhöhen, schrieb Analyst John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 5. November. Er rechnet aber mit starken Margen./rob/ag/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
59.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38.16 € 		Abst. Kursziel*:
54.61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54.37%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nordex AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten