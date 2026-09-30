Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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02.10.2026 09:24:47
Nordex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 58 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Projektverzögerungen machten es dem Hersteller von Windkraftanlagen schwer, seine Jahresziele zu erhöhen, schrieb Analyst John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 5. November. Er rechnet aber mit starken Margen./rob/ag/stw;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
59.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.16 €
|
Abst. Kursziel*:
54.61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.37%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse