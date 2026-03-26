Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Nutzfahrzeugproduktion sei 2026 eher schwach in das Jahr gestartet, schrieb Chad Dillard in seiner am Freitag vorliegenden Bewertung von Nachfragesignalen des Monats Februar. Die Lagerbestände blieben hoch, was in der Branche voraussichtlich zu Preisdruck führen werde./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
40.68 €
|
Abst. Kursziel*:
-16.42%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
40.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.40%
|
Analyst Name::
Chad Dillard
|
KGV*:
-
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