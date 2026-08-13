DAX-Handel aktuell: DAX am Donnerstagmittag mit Kursplus

Um 12:09 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.53 Prozent auf 26’471.81 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.199 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.404 Prozent auf 26’437.35 Punkte an der Kurstafel, nach 26’331.07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’409.95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’479.45 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0.422 Prozent nach oben. Der DAX lag vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 25’114.25 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Stand von 24’136.81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, notierte der DAX bei 24’185.59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.87 Prozent zu Buche. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’573.50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2.02 Prozent auf 1’191.80 EUR), QIAGEN (+ 2.01 Prozent auf 37.79 EUR), Commerzbank (+ 1.50 Prozent auf 39.97 EUR), Deutsche Bank (+ 1.06 Prozent auf 33.71 EUR) und SAP SE (+ 1.03 Prozent auf 177.78 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Brenntag SE (-1.34 Prozent auf 60.32 EUR), BASF (-1.33 Prozent auf 50.59 EUR), Daimler Truck (-1.03 Prozent auf 45.06 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.62 Prozent auf 73.40 EUR) und Symrise (-0.56 Prozent auf 89.16 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’449’756 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 213.625 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch