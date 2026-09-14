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Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

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14.09.2026
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14.09.2026 22:50:29

Daimler Truck Buy

Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Michael Aspinall beschäftigte sich in mehreren am Montag vorliegenden Branchenbetrachtungen mit den Geschäftsaussichten der europäischen Nutzfahrzeughersteller, den ab 2027 geltenden US-Abgasnormen und den Strafzahlungen bei deren Nichteinhaltung. Die kommenden US-Abgasnormen hätten einen großen Einfluss auf die Preisgestaltung sowie die Margen der Hersteller./gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 15:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 15:25 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44.06 € 		Abst. Kursziel*:
22.56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44.13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.37%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
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