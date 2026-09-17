Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind

Um 09:26 Uhr steigt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.90 Prozent auf 25’726.00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’497.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’751.00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.08.2026, stand der LUS-DAX noch bei 26’302.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der LUS-DAX bei 24’850.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23’389.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.72 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit HOCHTIEF (+ 1.81 Prozent auf 394.80 EUR), BMW (+ 1.80 Prozent auf 63.26 EUR), Daimler Truck (+ 1.77 Prozent auf 44.33 EUR), Siemens Energy (+ 1.69 Prozent auf 139.44 EUR) und Rheinmetall (+ 1.66 Prozent auf 1’029.80 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Symrise (-0.79 Prozent auf 90.74 EUR), Infineon (-0.60 Prozent auf 54.67 EUR), Brenntag SE (-0.49 Prozent auf 61.34 EUR), adidas (-0.17 Prozent auf 144.40 EUR) und BASF (+ 0.10 Prozent auf 52.18 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die RWE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 647’272 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 215.928 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch