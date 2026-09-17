HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance
|
17.09.2026 09:28:13
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind
Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den LUS-DAX auch am Morgen aufwärts.
Um 09:26 Uhr steigt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.90 Prozent auf 25’726.00 Punkte.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’497.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’751.00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.08.2026, stand der LUS-DAX noch bei 26’302.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der LUS-DAX bei 24’850.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23’389.00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.72 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit HOCHTIEF (+ 1.81 Prozent auf 394.80 EUR), BMW (+ 1.80 Prozent auf 63.26 EUR), Daimler Truck (+ 1.77 Prozent auf 44.33 EUR), Siemens Energy (+ 1.69 Prozent auf 139.44 EUR) und Rheinmetall (+ 1.66 Prozent auf 1’029.80 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Symrise (-0.79 Prozent auf 90.74 EUR), Infineon (-0.60 Prozent auf 54.67 EUR), Brenntag SE (-0.49 Prozent auf 61.34 EUR), adidas (-0.17 Prozent auf 144.40 EUR) und BASF (+ 0.10 Prozent auf 52.18 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die RWE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 647’272 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 215.928 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25’695.00
|0.78%
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.