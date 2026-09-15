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LUS-DAX aktuell 15.09.2026 15:58:21

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

Beim LUS-DAX stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Deutsche Bank
31.00 CHF -3.70%
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Um 15:56 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0.20 Prozent auf 25’453.00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 25’476.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’167.00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 26’456.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24’877.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23’729.00 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3.61 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2.02 Prozent auf 1’016.80 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.71 Prozent auf 333.80 EUR), RWE (+ 1.39 Prozent auf 58.20 EUR), HOCHTIEF (+ 1.22 Prozent auf 381.80 EUR) und Symrise (+ 1.18 Prozent auf 89.28 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Deutsche Bank (-2.12 Prozent auf 33.43 EUR), Bayer (-1.97 Prozent auf 48.36 EUR), Deutsche Börse (-1.84 Prozent auf 276.80 EUR), Daimler Truck (-1.20 Prozent auf 43.51 EUR) und BASF (-0.94 Prozent auf 51.89 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’068’226 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 204.593 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.79 erwartet. Mit 7.15 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
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