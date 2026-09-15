Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Ende des Dienstagshandels nach

Zum Handelsende stand im XETRA-Handel ein Minus von 0.29 Prozent auf 25’432.00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25’476.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’167.00 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der LUS-DAX 26’456.00 Punkte auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 15.06.2026, einen Stand von 24’877.00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 15.09.2025, mit 23’729.00 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.53 Prozent zu. 26’616.00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 3.20 Prozent auf 1’028.60 EUR), QIAGEN (+ 1.88 Prozent auf 37.18 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.61) Prozent auf 333.50 EUR), RWE (+ 1.53 Prozent auf 58.28 EUR) und Symrise (+ 1.31 Prozent auf 89.40 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Zalando (-3.72 Prozent auf 21.75 EUR), Deutsche Bank (-2.37 Prozent auf 33.34 EUR), Daimler Truck (-1.82 Prozent auf 43.24 EUR), Deutsche Börse (-1.63 Prozent auf 277.40 EUR) und Continental (-1.49 Prozent auf 68.56 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’776’438 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 204.593 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Vonovia SE lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.15 Prozent.

Redaktion finanzen.ch