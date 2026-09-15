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DAX-Kursverlauf 15.09.2026 17:58:16

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX letztendlich mit Abgaben

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX letztendlich mit Abgaben

Der Handel in Frankfurt verlief zum Handelsschluss in ruhigen Bahnen.

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Letztendlich ging der DAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 25’423.47 Punkten aus dem Dienstagshandel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.131 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der DAX 0.316 Prozent leichter bei 25’360.32 Punkten, nach 25’440.81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 25’172.89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’478.98 Punkten verzeichnete.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, betrug der DAX-Kurs 26’440.31 Punkte. Der DAX stand vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 24’894.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der DAX einen Stand von 23’748.86 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3.60 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’863.81 Punkten.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3.20 Prozent auf 1’028.60 EUR), QIAGEN (+ 1.88 Prozent auf 37.18 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.61 Prozent auf 333.50 EUR), RWE (+ 1.53 Prozent auf 58.28 EUR) und Symrise (+ 1.31 Prozent auf 89.40 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Zalando (-3.72 Prozent auf 21.75 EUR), Deutsche Bank (-2.37 Prozent auf 33.34 EUR), Daimler Truck (-1.82 Prozent auf 43.24 EUR), Deutsche Börse (-1.63 Prozent auf 277.40 EUR) und Continental (-1.49 Prozent auf 68.56 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 5’776’438 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 204.593 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

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Zur DAX-Realtime-Indikation
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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
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