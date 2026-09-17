Daimler Truck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" belassen. Gespräche auf der IAA Transportation in Hannover hätten positive Signale für den Absatz schwerer Lkw in Europa und Nordamerika ergeben, schrieb Analyst Jose Asumendi am Donnerstag. Er rechnet daher mit einem recht starken zweiten Halbjahr. Asumendis Highlight des Tages auf der Messe war Daimler Truck. Der Konzern dürfte dank eines stark verbesserten Geschäfts in Nordamerika bereits im dritten Quartal zweistellige Margen erzielen. Die Dynamik dürfte ins vierte Quartal herein sehr stark bleiben. Gegen starke chinesische Konkurrenz in Europa sieht sich Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström mit dem eigenen Portfolio gut gerüstet.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Daimler Truck-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie legte um 12:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 1.0 Prozent auf 44.00 EUR zu. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 120’020 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die Daimler Truck-Aktie um 23.2 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:50 / BST



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