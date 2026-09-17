Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie unter der Lupe
|
17.09.2026 13:07:45
Daimler Truck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight
Hier sind die Erkenntnisse von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose M Asumendi, der das Daimler Truck-Papier näher betrachtet hat.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" belassen. Gespräche auf der IAA Transportation in Hannover hätten positive Signale für den Absatz schwerer Lkw in Europa und Nordamerika ergeben, schrieb Analyst Jose Asumendi am Donnerstag. Er rechnet daher mit einem recht starken zweiten Halbjahr. Asumendis Highlight des Tages auf der Messe war Daimler Truck. Der Konzern dürfte dank eines stark verbesserten Geschäfts in Nordamerika bereits im dritten Quartal zweistellige Margen erzielen. Die Dynamik dürfte ins vierte Quartal herein sehr stark bleiben. Gegen starke chinesische Konkurrenz in Europa sieht sich Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström mit dem eigenen Portfolio gut gerüstet.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Daimler Truck-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Aktie legte um 12:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 1.0 Prozent auf 44.00 EUR zu. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 120’020 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die Daimler Truck-Aktie um 23.2 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Daimler Truck
|
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15.09.26
|XETRA-Handel: So bewegt sich der DAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Daimler Truck
|12:17
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12:17
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12:17
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|27.05.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.