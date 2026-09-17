Freundlicher Handel: DAX verbucht mittags Zuschläge

Am Donnerstag springt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.52 Prozent auf 25’671.68 Punkte an. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.117 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.563 Prozent auf 25’681.60 Punkte an der Kurstafel, nach 25’537.75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’596.05 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’746.60 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0.678 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der DAX mit 26’338.61 Punkten gehandelt. Der DAX wies vor drei Monaten, am 17.06.2026, einen Stand von 24’934.67 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, lag der DAX noch bei 23’359.18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.61 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern registriert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3.19 Prozent auf 141.50 EUR), HOCHTIEF (+ 2.17 Prozent auf 396.20 EUR), Siemens (+ 2.13 Prozent auf 266.05 EUR), BMW (+ 2.00 Prozent auf 63.38 EUR) und Daimler Truck (+ 1.68 Prozent auf 44.29 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-1.53 Prozent auf 54.16 EUR), Symrise (-1.18 Prozent auf 90.38 EUR), Brenntag SE (-1.01 Prozent auf 61.02 EUR), Heidelberg Materials (-0.83 Prozent auf 148.55 EUR) und Vonovia SE (-0.64 Prozent auf 17.77 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der RWE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1’002’921 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 215.928 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.70 zu Buche schlagen. Mit 7.15 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch