Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’969 0.7%  SPI 19’727 0.9%  Dow 51’646 0.4%  DAX 25’744 0.8%  Euro 0.9463 -0.1%  EStoxx50 6’326 0.9%  Gold 4’357 2.2%  Bitcoin 63’101 0.4%  Dollar 0.8238 -0.3%  Öl 103.3 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Helvetia Baloise46664220Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novo-Aktie gefragt: EU-Ausschuss empfiehlt Zulassung von Frehemgo
NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: Methode Electronics reduziert Dividende
Infracore-Aktie höher: Finanzierungsofferte für Spital Wetzikon ergänzt
DroneShield-Aktie gewinnt an Fahrt: Setzen Leerverkäufer zur Eindeckung an?
UBS-Aktie fester: Ausgiebiger Argumente-Austausch im Ständerat zu Eigenmittelregeln
Suche...

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 17.09.2026 12:26:16

Freundlicher Handel: DAX verbucht mittags Zuschläge

Freundlicher Handel: DAX verbucht mittags Zuschläge

Heute zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Siemens Energy
134.04 CHF 3.14%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag springt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.52 Prozent auf 25’671.68 Punkte an. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.117 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.563 Prozent auf 25’681.60 Punkte an der Kurstafel, nach 25’537.75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’596.05 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’746.60 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0.678 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der DAX mit 26’338.61 Punkten gehandelt. Der DAX wies vor drei Monaten, am 17.06.2026, einen Stand von 24’934.67 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, lag der DAX noch bei 23’359.18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.61 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern registriert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3.19 Prozent auf 141.50 EUR), HOCHTIEF (+ 2.17 Prozent auf 396.20 EUR), Siemens (+ 2.13 Prozent auf 266.05 EUR), BMW (+ 2.00 Prozent auf 63.38 EUR) und Daimler Truck (+ 1.68 Prozent auf 44.29 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-1.53 Prozent auf 54.16 EUR), Symrise (-1.18 Prozent auf 90.38 EUR), Brenntag SE (-1.01 Prozent auf 61.02 EUR), Heidelberg Materials (-0.83 Prozent auf 148.55 EUR) und Vonovia SE (-0.64 Prozent auf 17.77 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der RWE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1’002’921 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 215.928 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.70 zu Buche schlagen. Mit 7.15 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Zur DAX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien Top/Flop

  • SMI
  • SPI
  • SLI
  • SMIM
  • DAX
  • ESTOXX
  • Dow Jones
  • S&P 500
  • NASDAQ 100
  • Nikkei 225