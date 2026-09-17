Zuversicht in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.75 Prozent stärker bei 25’729.79 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.117 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.563 Prozent fester bei 25’681.60 Punkten in den Handel, nach 25’537.75 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25’730.91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’660.39 Einheiten.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 0.906 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26’338.61 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 24’934.67 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wurde der DAX auf 23’359.18 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.85 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Zählern.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell HOCHTIEF (+ 1.81 Prozent auf 394.80 EUR), BMW (+ 1.80 Prozent auf 63.26 EUR), Daimler Truck (+ 1.77 Prozent auf 44.33 EUR), Siemens Energy (+ 1.69 Prozent auf 139.44 EUR) und Rheinmetall (+ 1.66 Prozent auf 1’029.80 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Symrise (-0.79 Prozent auf 90.74 EUR), Infineon (-0.60 Prozent auf 54.67 EUR), Brenntag SE (-0.49 Prozent auf 61.34 EUR), adidas (-0.17 Prozent auf 144.40 EUR) und BASF (+ 0.10 Prozent auf 52.18 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der RWE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 647’272 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 215.928 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.70 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch