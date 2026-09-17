Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag geht es im LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0.65 Prozent auf 25’662.00 Punkte aufwärts.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 25’751.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’497.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 26’302.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’850.00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Stand von 23’389.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.46 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3.19 Prozent auf 141.50 EUR), HOCHTIEF (+ 2.17 Prozent auf 396.20 EUR), Siemens (+ 2.13 Prozent auf 266.05 EUR), BMW (+ 2.00 Prozent auf 63.38 EUR) und Daimler Truck (+ 1.68 Prozent auf 44.29 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-1.53 Prozent auf 54.16 EUR), Symrise (-1.18 Prozent auf 90.38 EUR), Brenntag SE (-1.01 Prozent auf 61.02 EUR), Heidelberg Materials (-0.83 Prozent auf 148.55 EUR) und Vonovia SE (-0.64 Prozent auf 17.77 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der RWE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’002’921 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 215.928 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.70 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch