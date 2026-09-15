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15.09.2026 15:58:21
XETRA-Handel: So bewegt sich der DAX am Dienstagnachmittag
Wenig verändert zeigt sich der DAX aktuell.
Am Dienstag springt der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.04 Prozent auf 25’450.50 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.131 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.316 Prozent tiefer bei 25’360.32 Punkten in den Handel, nach 25’440.81 Punkten am Vortag.
Bei 25’172.89 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25’478.98 Punkten den höchsten Stand markierte.
DAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der DAX 26’440.31 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der DAX 24’894.01 Punkte auf. Der DAX stand vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 23’748.86 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.71 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2.02 Prozent auf 1’016.80 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.71 Prozent auf 333.80 EUR), RWE (+ 1.39 Prozent auf 58.20 EUR), HOCHTIEF (+ 1.22 Prozent auf 381.80 EUR) und Symrise (+ 1.18 Prozent auf 89.28 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Deutsche Bank (-2.12 Prozent auf 33.43 EUR), Bayer (-1.97 Prozent auf 48.36 EUR), Deutsche Börse (-1.84 Prozent auf 276.80 EUR), Daimler Truck (-1.20 Prozent auf 43.51 EUR) und BASF (-0.94 Prozent auf 51.89 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3’068’226 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 204.593 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.79 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.15 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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