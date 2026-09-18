Nestlé-Aktie rutscht ab: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland

Präsident Wladimir Putin hat zwei Nestlé -Gesellschaften unter eine vorübergehende russische Verwaltung gestellt. Dies geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten russischen Präsidialdekret hervor.

Betroffen sind Nestlé Russia und Nestlé Kuban. Die von Nestlé-Gesellschaften in der Schweiz und Deutschland gehaltenen Anteile werden vollständig von der russischen Firma L.E.V. Management verwaltet. Nestlé bleibt zwar Eigentümer, kann aber vorerst nicht mehr selbst über die Beteiligungen bestimmen.

Dasselbe Schicksal trifft unter anderen den französischen Detailhandelskonzern Auchan sowie Lemana Pro, das frühere Russland-Geschäft der französischen Baumarktkette Leroy Merlin. Auch deren Beteiligungen werden laut Dekret von L.E.V. Management verwaltet.

Nestlé prüft Situation

Nestle prüft die Optionen für seine russische Tochtergesellschaft. Durch ein russisches Präsidialdekret wurde das Geschäft unter vorübergehende externe Verwaltung gestellt worden, wie der Nahrungsmittelkonzern mitteilte.

"Nestle ist entschlossen, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um seine Rechte zu schützen und die Kontinuität der Geschäftsabläufe im Interesse aller Stakeholder, insbesondere seiner Mitarbeiter, sicherzustellen", teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Der Schritt hatte sich allerdings angekündigt. Bereits im August hatte das russische Unternehmen KS Logistika Putin aufgefordert, fünf russische Nestlé-Gesellschaften unter Fremdverwaltung zu stellen. KS Logistika begründete den Antrag unter anderem damit, dass Nestlé seine Produktionskapazitäten in Russland nicht ausbaue und keine in Russland hergestellten Waren mehr exportiere.

Neben Nestlé Russia und Nestlé Kuban waren damals auch Cereal Partners Rus, CPB Nestlé und Atrium Innovations Rus genannt worden. Die drei letztgenannten Gesellschaften sind im nun veröffentlichten Dekret nicht aufgeführt.

Nestlé hatte im August erklärt, von staatlichen Stellen nicht kontaktiert worden zu sein. Ein Rückzug aus Russland sei kein Thema, hiess es damals.

Russland steht für 2 Prozent des Nestlé-Umsatzes

Für Nestlé geht es bei der Zwangsverwaltung seines Russland-Geschäfts auch um beträchtliche Vermögenswerte. Analystenschätzungen vom August beziffern den Wert des russischen Geschäfts inklusive Vermögenswerten, Marken und Erträgen auf 160 bis 175 Milliarden Rubel. Das entspricht grob 1,5 bis 1,7 Milliarden Franken.

Der russische Branchenanalyst Michail Burmistrow hatte den Wert des Russland-Geschäfts im August gegenüber der russischen Wirtschaftszeitung "Kommersant" auf 160 bis 175 Milliarden Rubel geschätzt. Davon entfielen 120 bis 125 Milliarden auf Vermögenswerte und Marken sowie 40 bis 50 Milliarden auf nicht ausgeschüttete Gewinne.

Nestlé verfügt in Russland über sechs Fabriken und produziert dort unter anderem Kaffee, Süsswaren, Babynahrung und Tierfutter. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte der Konzern Investitionen sowie Exporte aus Russland auch aufgrund internationaler Sanktionen zurückgefahren und sein Angebot auf grundlegende Lebensmittel konzentriert.

Damit ist auch die Bedeutung Russlands für den Gesamtkonzern gesunken. 2021 entfielen noch 2 Prozent des Nestlé-Umsatzes auf Russland. Das war laut dem Analysten Jean-Philippe Bertschy von der Schweizer Bank Vontobel die letzte von Nestlé veröffentlichte Zahl. Inzwischen dürfte der Anteil nur noch bei etwas mehr als 1 Prozent liegen, schätzte Bertschy in einem Kommentar am Freitag. Nestlé erzielte 2025 weltweit einen Umsatz von 89,5 Milliarden Franken.

Wie hoch ein möglicher finanzieller Schaden aus der Zwangsverwaltung tatsächlich ausfallen könnte, ist offen. Bertschy erwartet wegen des geringen Umsatzanteils insgesamt nur begrenzte finanzielle Auswirkungen. Die wesentlichen finanziellen Risiken liegen laut Bertschy nun beim Wert der betroffenen Vermögenswerte und bei den Bedingungen einer allfälligen Veräusserung. Dabei bestehe das Risiko einer Wertberichtigung oder eines Verkaufs zu ungünstigen Konditionen.

Analysten über die möglichen Folgen für Nestlé

Die finanzielle Bedeutung des Russland-Geschäfts ist für den Gesamtkonzern begrenzt. "Die Folgen sind zwar belastend, für Nestlé angesichts der Grösse, der Ertragskraft und der breiten Diversifikation aber tragbar", erklärt die LUKB.

JPMorgan schätzt den Umsatzanteil auf rund 2 Prozent - wie von Nestlé 2021 zuletzt öffentlich ausgewiesen - und den Anteil am operativen Gewinn auf 3 Prozent. Ein vollständiger Verlust des Geschäfts könnte den Gewinn je Aktie um 3 bis 4 Prozent schmälern. Vontobel geht wegen des seit 2022 stark reduzierten Geschäfts inzwischen sogar nur noch von etwas mehr als 1 Prozent Umsatzanteil aus.

Grösser könnte der einmalige finanzielle Schaden ausfallen. Die LUKB beziffert den Wert der gesamten Russland-Aktivitäten auf rund 1,75 Milliarden Franken. Bei einem Verlust des Geschäfts könnten entsprechende Wertberichtigungen nötig werden.

Präzedenzfälle zeigen zudem, dass Verkäufe nach einer Fremdverwaltung zu ungünstigen Konditionen erfolgen können. Danone verbuchte beim Rückzug aus Russland einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro. Auch Carlsberg und Heineken verkauften ihre Geschäfte nach staatlichen Eingriffen mit hohen Einbussen.

Die ZKB sieht Nestlé damit in einer schwierigen Lage: Zusätzliche Investitionen könnten Reputations- und Boykottrisiken erhöhen. Ohne Investitionen droht dagegen der Verlust des Geschäfts. Selbst bei weiteren Investitionen lasse sich eine spätere Enteignung nicht ausschliessen.

Danone und Carlsberg als Vorbilder

Russland nutzt das Instrument der vorübergehenden Verwaltung seit 2023, um die Kontrolle über Vermögenswerte ausländischer Unternehmen zu übernehmen. Nestlé ist dabei kein Einzelfall.

So verlor der französische Lebensmittelkonzern Danone 2023 die Kontrolle über sein Russland-Geschäft. Danone verkaufte es 2024 schliesslich für rund 180 Millionen Euro und verbuchte insgesamt einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro.

Ähnlich erging es dem dänischen Brauereikonzern Carlsberg. Auch dessen Russland-Geschäft wurde 2023 unter staatliche Verwaltung gestellt. Ende 2024 schloss Carlsberg den Rückzug mit einem Management-Buyout über 320 Millionen Dollar ab. Der niederländische Brauer Heineken wiederum verkaufte seine russische Tochter für den symbolischen Preis von einem Euro und verbuchte einen Verlust von insgesamt 300 Millionen Euro.

Kreml rechtfertigt Nestlé-Zwangsverwaltung

Der Kreml hat die Zwangsverwaltung des Russland-Geschäfts von Nestlé und weiteren europäischen Unternehmen mit deren Herkunft aus sogenannten "unfreundlichen Ländern" begründet. Diese Staaten unterstützten die Ukraine militärisch, erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag.

"Natürlich war einer der Faktoren, die bei dieser Entscheidung berücksichtigt wurden, die Tatsache, dass es sich um unfreundliche Länder handelt", sagte Peskow.

Diese Länder seien "so aktiv wie möglich an militärischen Handlungen gegen unser Land beteiligt" und hätten sich an Angriffen der Ukraine auf zivile und wirtschaftliche Infrastruktur Russlands beteiligt, sagte der Kremlsprecher weiter.

Neben dem Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé sind auch die russische Tochter des französischen Detailhändlers Auchan und die ehemalige Russland-Einheit der Baumarktkette Leroy Merlin von der Massnahme betroffen.

Die Nestlé-Aktie verliert im SIX-Handel vor dem Wochenende zeitweise 2,16 Prozent auf 76,64 CHF.

AWP / DOW JONES