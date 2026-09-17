Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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Daimler Truck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" belassen. Gespräche auf der IAA Transportation in Hannover hätten positive Signale für den Absatz schwerer Lkw in Europa und Nordamerika ergeben, schrieb Analyst Jose Asumendi am Donnerstag. Er rechnet daher mit einem recht starken zweiten Halbjahr. Asumendis Highlight des Tages auf der Messe war Daimler Truck. Der Konzern dürfte dank eines stark verbesserten Geschäfts in Nordamerika bereits im dritten Quartal zweistellige Margen erzielen. Die Dynamik dürfte ins vierte Quartal herein sehr stark bleiben. Gegen starke chinesische Konkurrenz in Europa sieht sich Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström mit dem eigenen Portfolio gut gerüstet./ag/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|
Unternehmen:
Daimler Truck
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
44.12 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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