Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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16.09.2026 13:32:08
Beiersdorf Outperform
Beiersdorf
70.61 CHF 0.35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Die Branche habe sich im chinesischen Onlinehandel im August sehr unterschiedlich entwickelt, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Beiersdorf habe stark abgeschnitten, sowohl beim Absatz als auch bei den Marktanteilen./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
74.94 €
|
Abst. Kursziel*:
26.77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
74.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.73%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse