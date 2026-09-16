NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Die Branche habe sich im chinesischen Onlinehandel im August sehr unterschiedlich entwickelt, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Beiersdorf habe stark abgeschnitten, sowohl beim Absatz als auch bei den Marktanteilen./ag/edh;