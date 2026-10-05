Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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05.10.2026 10:02:19
DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Beiersdorf-Aktie gebracht.
Das Beiersdorf-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 90.52 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 110.473 Beiersdorf-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’329.65 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Papiers am 02.10.2026 auf 75.40 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 16.70 Prozent vermindert.
Alle Beiersdorf-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16.21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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11:26
|EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 (EQS Group)
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