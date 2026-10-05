DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht

Das Beiersdorf-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 90.52 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 110.473 Beiersdorf-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’329.65 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Papiers am 02.10.2026 auf 75.40 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 16.70 Prozent vermindert.

Alle Beiersdorf-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16.21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch